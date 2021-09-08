البيئة تنفذ دورة تدريبية للعاملين بالبترول بعنوان "دور التفتيش في تحسين الأداء البيئي"

كتب-محمد نصار:

نفذت الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي، دورة تدريبية للعاملين بإحدى شركات البترول بالقاهرة بعنوان "دور التفتيش البيئي في تحسين الأداء البيئي" للتعريف بدور وزارة البيئة الرقابي والذي يهدف إلى معاونة المنشآت على تحسين أدائها البيئي والتعريف بقانون البيئة والمعايير والاشتراطات الواردة به.

تناولت الدورة التدريبية تقديم نبذة مختصرة عن سجل الحالة البيئية الذى يوضح تأثير نشاط المنشأة على البيئة المحيطة، وسجل المواد والمخلفات الخطرة الذى يوضح كيفية التعامل مع المواد الخطرة من حيث التداول والتخزين والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة ، كما تناولت الدورة إجراءات التفتيش التى يقوم الوزارة بإتخاذها للوقوف على مدي التزام شركات البترول بمعايير القانون رقم ٤ لسنة ٩٤ ولائحتة التنفيذية وتعديلاته.

وقد أشاد المتدربون بقيام وزارة البيئة بتنفيذ تلك الدورة وقيمة المعلومات المتعلقة بكيفية تحسين الأداء البيئي بالتطبيق على مجال البترول.