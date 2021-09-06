​​اجتماع بـ"الوطنية للإعلام" لمناقشة إجراءات إطلاق قناة للأطفال والشباب

كتب- مينا غالي:

عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، اجتماعًا مع عدد من aالخبراء والمتخصصين، لبحث ومناقشة إطلاق قناة خاصة للأطفال والشباب.

حيث أكد زين أن تكون القناة إضافة قوية تسهم فى بناء الإنسان ويكون محتواها البرامجي هادف وتحقق عده أهداف من رسالتها الإعلامية وأهمها نشر الوعي والثقافة للفئات العمرية المستهدفة وغرس القيم المصرية الأصيلة وتسهم في بناء جيل واعي وقادر على العطاء.

وأضاف زين أن فكرة إطلاق القناة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء الإنسان والشخصية المصرية الأصيلة وستسهم القناة من خلال محتوى إعلامي متميز ومتنوع على تحقيق تلك الأهداف، ويحظى بمشاهدة عالية وأيضًا يلبي متطلبات تلك الفئات العمرية المستهدفة.

وجدير بالذكر أن الأسبوع الماضي شهد نشاطا مكثفا لرئيس الوطنية للإعلام، حيث عقد حسين زين لقاء مع مسئولى التليفزيون السعودى لمناقشة بروتوكولات التعاون فى مختلف المجالات الإعلامية التى تسهم فى تفعيل التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة التليفزيون السعودي بما يحقق مردودا ايجابيا مهنيا واقتصاديا.



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