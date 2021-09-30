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​إلغاء سفر عراقية تعرضت لأزمة صحية في مطار القاهرة

09:30 م الخميس 30 سبتمبر 2021
​إلغاء سفر عراقية تعرضت لأزمة صحية في مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

ألغت سلطات مطار القاهرة الدولي، سفر راكبة عراقية، اليوم الخميس، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة داخل المطار، أثناء إنهاء إجراءات السفر الخاصة بها، وتم نقلها للمستشفى.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر الراكبة العراقية (ض. م. ا) وبرفقتها اثنين من ابنائها، وفوجئ العاملين بمطار القاهرة بتعرضها لوعكة صحية مفاجئة داخل صالة السفر، على الفور تم استدعاء أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي في المطار، بالفحص تبين تعرضها لأزمة قلبية حادة.

وأضافت المصادر تم استدعاء إسعاف المطار لنقلها إلى أقرب مستشفى من المطار، وتم إلغاء سفرها المقرر على طائرة الخطوط العراقية المتجهة إلى بغداد، وإلغاء سفر نجليها لحين تماثلها الشفاء.

مطار القاهرة الدولي أزمة صحية أزمة قلبية

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