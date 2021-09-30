معتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية الجمعة، على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 31 درجة، كما يسود طقس لطيف ليلًا ويزداد الإحساس ببرودة الطقس في ساعات متأخرة من الليل.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي: