أول تعليق برلماني على صحة شيخ الأزهر الشريف

كتب- نشأت علي:

قال النائب سيد طه حنفي عضو مجلس النواب، إن بيان الأزهر الشريف بشأن الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف طمأننا وكل محبي فضيلة الإمام الأكبر من مختلف دول العالم.

وأضاف "حنفي"، فى بيان اليوم:"لقد أحسن الأزهر الشريف صنعًا بإصدار البيان المهم خاصة بعد الأنباء المتضاربة وغير الحقيقية بشأن الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب متمنياً أن يمن الله عز وجل بالشفاء العاجل لفضيلته".

ووجه البرلماني التحية للإمام الأكبر ودوره الكبير في قيادة مؤسسة الأزهر الشريف في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم كله ونشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف ومواجهة جميع الأفكار الإرهابية والتكفيرية المتطرفة، مؤكدًا أن الأزهر الشريف وإمامه الأكبر يحظى بمكانة مرموقة اقليمياً وعربياً وافريقياً وعالمياً.

وكانت مشيخة الأزهر، أكدت في بيان لها، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بعد أن تلقى توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجة إلى علاج طبيعى مكثف على الفقرات القطنية.. وفضيلته الآن بخير والحمد لله.

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