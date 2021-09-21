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السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: أفريقيا الأكثر تضررا من كورونا

10:08 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: أفريقيا الأكثر تضررا من كورونا

الرئيس السيسي

كتب - أحمد جمعة:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن استمرار جائحة كورونا العالمية منذ قرابة العامين أثبت مجددًا أن البشرية تحتاج للتشارك فيما تواجهه من تحديات مهما تفاوتت مستويات تقدمها.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وأكد السيسي أهمية تذليل الصعوبات أمام توفير اللقاحات لمختلف دول وشعوب العالم وضمان توفرها بصورة عادلة ومتساوية.

وأوضح أن الدولة المصرية تقدر خطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول وفقًا لقدرتها على توفير الأعداد اللازمة من اللقاحات.

وأشار إلى أن أفريقيا هي القارة الأكثر تضررا من تداعيات كورونا، لافتا إلى أن مصر تشير إلى ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة الأفريقية.

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