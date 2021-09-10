كورونا في 24 ساعة| 43% زيادة في الإصابات بمصر منذ بداية سبتمبر.. وتحذير أوروبي من متلازمة غيلان باريه وأسترازينيكا

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 731 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 244793 حتى اليوم.

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