‏بايدن يعلن عن خطة جديدة لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن خطة جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بعد تزايد الإصابات.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إنه "لدينا فرصة لقلب الطاولة على فيروس كورونا بزيادة التطعيم".

وتابع"نحتاج إلى زيادة وتيرة التطعيم ضد كورونا والأمر لم يعد متعلقا بالحرية أو الاختيار الشخصي".

وأوضح أنه سيوقع أمرا تنفيذيا لإلزام جميع الموظفين الفيدراليين والمتعاقدين مع الحكومة بتلقي اللقاحات.

وكانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أمس الأربعاء تسجيل ‏‎109,127‎‏ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينما تم تسجيل ‎‏1,020‏‎‏ حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.