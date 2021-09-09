Masrawy logo white

‏بايدن يعلن عن خطة جديدة لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة

11:22 م الخميس 09 سبتمبر 2021
‏بايدن يعلن عن خطة جديدة لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة

جو بايدن

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن خطة جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بعد تزايد الإصابات.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إنه "لدينا فرصة لقلب الطاولة على فيروس كورونا بزيادة التطعيم".

وتابع"نحتاج إلى زيادة وتيرة التطعيم ضد كورونا والأمر لم يعد متعلقا بالحرية أو الاختيار الشخصي".

وأوضح أنه سيوقع أمرا تنفيذيا لإلزام جميع الموظفين الفيدراليين والمتعاقدين مع الحكومة بتلقي اللقاحات.

وكانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أمس الأربعاء تسجيل ‏‎109,127‎‏ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينما تم تسجيل ‎‏1,020‏‎‏ حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

جو بايدن فيروس كورونا الولايات المتحدة مكافحة كورونا

الخبر التالى:

الصحة العالمية تتوقع انخفاضاً حاداً في إمدادات اللقاحات في إفريقيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
378

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

674

متعافون اليوم

290773

إجمالي الإصابات

16811

إجمالي الوفيات

243297

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -أمطار في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا