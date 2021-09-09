كورونا حول العالم.. أكثر من 222 مليون إصابة منذ بداية الجائحة

نيويورك-(د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 6ر222 مليون حتى صباح اليوم الخميس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 56ر5 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 222 مليونا و 564 ألف حالة وإجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 596 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و 564 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.