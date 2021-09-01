حظر تشغيل مكامير الفحم والفواخير.. الجيزة تواجه مصادر تلوث الهواء بإجراءات حاسمة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، اتخاذ عدداً من الإجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد من نوبات تلوث الهواء خلال العام الحالي وذلك تماشياً مع خطة وزارة البيئة.

وبحسب بيان اليوم، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز وللمدن بتوجيه مكاتب شئون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ علي المنشأت الصناعية الملوثة للبيئة مثل مصانع الطوب ( الطفلي والحراري والرملي ) والمسابك بأنواعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما وجه راشد بمتابعه غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم والسولار والمازوت من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة صباحاً مع السماح للمسابك التي تعمل بأفران الغاز أو الحث الكهربائي بالعمل دون قيود على مدار 24 ساعه وذلك خلال الفترة من 1/9 الي 30/11 /2021.

كما شمل قرار المحافظ حظر تشغيل مكامير الفحم نهائياً وجميع الفواخير خلال الفترة من 1/9 إلى 30/11/2021.

وكلف المحافظ إدارات النظافة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعة رفع أي تراكمات قابلة للإشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث إشتعال ذاتي للمخلفات، مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومي بشبرامنت.

ووجه راشد، بتشكيل غرفة عمليات على مدار اليوم لتلقي شكاوي وبلاغات واستفسارات المواطنين بوجود أي مصادر لتلوث الهواء إضافه إلي المرور الليلي للقضاء علي ظاهرة الحرق المكشوف والسيطرة علي مصادر تلوث الهواء في أي موقع بالمحافظة وإخطار إدارة شئون البيئة بالمحافظة ورؤساء الأحياء المختصة للإنتقال الفورى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطفائها بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنيه وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز وجهاز شئون البيئة بتنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائرى بقوسيه الغربي والجنوبي ومحور 26 يوليو وعزب جامعي القمامة بأرض اللواء والمعتمدية والبراجيل لمتابعة أية حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة.

وشمل قرار المحافظ، توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة البيئة والمسطحات بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها إنبعاثات ملوثة للبيئة وعمل أكمنه ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها وكذلك ضبط حركة المرور بالميادين العامة وتقليل فترات توقف السيارات بالإشارات والتقاطعات مما يعمل على تقليل الإنبعاثات الصادرة عنها والتى تصل لذروتها أثناء وقوف السيارات بتلك الإشارات .

ووجه المحافظ، مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدورى لمنع أى حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والتوسع فى تنفيذ المشروع الإرشادي لتدوير المخلفات الزراعية فى إنتاج ( الأسمدة العضوية والأعلاف الغير تقليدية ) على مستوى قرى المحافظة.

كما وجه راشد، بتشكيل لجنة لمواجهة السحابة السوداء والحد من تلوث الهواء بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الأحياء والمراكز وعضوية كلاً من مندوب من إدارة النظافة ومندوب من إدارة الأزمات والكوارث ومندوب من غرفة العمليات المركزية بكل وحدة محلية تعمل على مدار الــ24 ساعة لتلقى أي شكوى أو إستفسارات للمواطنين وعرضها على المختصين وإتخاذ الإجراءات اللازمة فورياً وإرسال تقرير إسبوعى إلى إدارة شئون البيئة بالمحافظة بما تم من إجراءات للبت فيها.

وكلف محافظ الجيزة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بشوارع المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة والتي تزيد إنبعاثاتها عن الحدود المسموح بها وفقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد خطة للمرور والتفتيش على كافة المنشأت الصناعية التابعة لها بالمحافظة لمواجهة أثار السحابة السوداء الناتجة عن كافة المنشأت الصناعية الملوثة للبيئة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى حالة المخالفة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2017 وذلك خلال الفترة من 1/9/2021 حتى 30/11/2021 .