إيبارشيات وكنائس توقف أنشطتها وتعيد الحجز المسبق للقداسات بسبب كورونا

كتب- مينا غالي:

عادت عدة كنائس وإيبارشيات تابعة للكنيسة القبطية لتطبيق إجراءات احترازية مشددة، أبرزها عودة الحجز المسبق للقداسات، وإلغاء الخدمات الكنسية بسبب تزايد أعداد الإصابات مؤخرا.

وأكد الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، في رسالة لشعب الإيبارشية، أن ارتداء الكمامة، سيكون شرطا أساسيا لدخول الكنائس، بما في ذلك الأطفال، وذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان دخول مصر الموجة الرابعة لكورونا.

وأعلنت مطرانية الفيوم للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا إبرام أسقف الفيوم، عودة نظام الحجز المسبق للقداسات، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

ونوّهت المطرانية بعودة القداسات بنظام الحجز المسبق عن طريق استقبال التليفونات، دون استثناء سواء الشعب أو شمامسة الكنيسة، وذلك من يوم أمس الأول الاثنين 30 أغسطس.

وشددت المطرانية على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية داخل الكنيسة عند حضور القداسات وجميع أنشطة الكنيسة، وكذلك العمل على تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

ويستمر فريق الكشافة الكَنسية وخدام الكنيسة في تنظيم الحضور ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بدقة مع ارتداء الكمامة، وتباعد المسافات واستخدام الكحول والمطهرات.

وقررت كنيسة مارمرقس بشبرا ، إيقاف خدمات التربية الكنسية والاجتماعات والكشافة بعد تزايد إصابات فيروس كورونا.

وقال الأنبا أنجيلوس أسقف عام كنائس شبرا الشمالية أن اباء كل كنيسة على حدى لهم الحرية في اتخاذ القرارات الخاصة بتدابير الإجراءات التي تحد من انتشار الوباء بحسب الحالة الصحية لهم ولشعب وخدام كل كنيسة في هذه الموجة الرابعة من الوباء.

وأضاف الأنبا أنجيلوس: لذلك فإن قرار كنيسة مارمرقس بشبرا بإيقاف خدمات التربية الكنسية والإجتماعات والكشافة قرار يخصها هي فقط بناء على قرار مجلس آباء الكنيسة وليس لباقي كنائس شبرا الشمالية علاقة بهذا القرار ومجمع آباء كل كنيسة سوف يأخذ قرارت تخص الخدمة بكنيستهم بحسب الحالة الوبائية في كل كنيسة على حدة.. نسألك يالله أن ترفع الوباء عن العالم.

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وكنيسة مارجرجس سبورتنج، اعتذارهما عن استقبال أي رحلات قادمة للزيارة وذلك بسبب ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا.