حدث ليلاً| طفل المحلة: "الخاطفون جابولي ساندوتشات".. والبنتاجون: سنواصل ضرباتنا لـ"داعش"

شهدت ليلة الثلاثاء-الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

طفل المحلة: الخاطفون جابولي ساندوتشات وعصير بعد تهديدي بالسلاح

أعرب الطفل زياد البحيري، الذي حررته وزارة الداخلية من خاطفيه، عن أمنيته في أن يكون ضابط شرطة مثل ضباط العمليات الخاصة الذين أنقذوه من أيدي الخاطفين، مشيرًا إلى حبه لأفلام الأكشن.

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مصدر يكشف مصير تأشيرات الزيارة للمصريين بعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

كشف مصدر عن مصير تأشيرات الزيارة للمصريين عقب اعتماد السعودية 6 لقاحات ضد كورونا بعد قرار فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية.

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البنتاجون: الجيش الأمريكي سيواصل ضرباته ضد "داعش"

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) جون كيربي أن الجيش الأميركي سيواصل شن ضربات بطائرات مسيرة ضد "داعش" وأهداف أخرى داخل أفغانستان.

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زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 763 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 239343 حتى اليوم.

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سياسيو لويزيانا الأمريكية يعربون عن غضبهم إزاء إمكانية انقطاع الكهرباء لفترة طويلة

بعد يومين من مرور الإعصار إيدا بساحل ولاية لويزيانا الأمريكية، وتسببه في سقوط خطوط الكهرباء وأبراج الإرسال، قال حاكم الولاية جون بيل إدواردز إنه لم يتضح بعد متى ستعود الكهرباء إلى المنازل والشركات التي انقطع عنها التيار الكهربائي وأصبحت في حالة ظلام تام.

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محكمة حقوقية أوروبية تدين روسيا لتعاملها مع جريمة قتل تعود لعام 2009

قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن قضية مقتل الناشطة الحقوقية ناتاليا إستيميروفا في منطقة شمال القوقاز الروسية المضطربة لم يتم التحقيق فيها بشكل شامل، وذلك بعد 12 عامًا على وقوعها.

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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الثلاثاءعن مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله في الضفة الغربية.

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أمريكا تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي

ادانت بعثة الولايات المتحدة لدى الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، بشدة، الهجوم الأخير الذي شنه الحوثيون على مدينة أبها السعودية ومطارها الدولي.

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عباس: وضع الحكومة الإسرائيلية الحالية "غير ناضج" لعملية سلام جدية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء إن وضع الحكومة الإسرائيلية الحالية "غير ناضج" لعملية سلام جدية.

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اندلاع حريق داخل معبد بتاح في البدرشين

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الثلاثاء، حريقا شبَّ داخل معبد بتاح بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.

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الفقي: ما حدث في أفغانستان تطور كبير ينعكس على دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن ما جرى في أفغانستان ليس حادث سياسي وإنما أمر في غاية الخطورة لأنه أمر يعطي نوع من حقنة الحياة لبعض القوى التي تصورنا أنها قد انتهت ولا يمكن لها أن تعود من جديد، وإذا بها تعطي لنفسها أو لقوى أخرى العودة للحياة السياسية".

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رئيس الوزراء البحريني يتسلم دعوة لزيارة مصر

أكد ولي العهد البحرين، رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عمق العلاقات التي تربط بين البحرين ومصر الشقيقة، ووصفها بأنها "علاقات استراتيجية راسخة".

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مصر تستضيف الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار ليبيا

رحب وزراء خارجية دول جوار ليبيا، بمقترح جمهورية مصر العربية، باستضافة اجتماعهم القادم، الذي من المقرر أن يجرى الاتفاق على موعد انعقاده لاحقا.

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سداد المصروفات 4 سبتمبر.. التعليم تكشف موعد بدء الدراسة بالمدارس اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، بعض المواعيد الخاصة بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل والفترة التنشيطية، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

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