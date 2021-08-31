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مصر تستضيف الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار ليبيا

10:54 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
مصر تستضيف الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار ليبيا

سامح شكري وزير الخارجية

مصر - (أ ش أ)

رحب وزراء خارجية دول جوار ليبيا، بمقترح جمهورية مصر العربية، باستضافة اجتماعهم القادم، الذي من المقرر أن يجرى الاتفاق على موعد انعقاده لاحقا.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر اليوم الثلاثاء في ختام اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذي استضافته الجزائر لمدة يومين، برئاسة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ومشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ووزراء خارجية تونس وليبيا وتشاد والسودان والنيجر، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا ومفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن.

ودعا الوزراء إلى انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وفقا للقرار 2570، وعلى النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، مشددين على الحاجة إلى إشراك دول الجوار بشكل كامل في المحادثات والمسارات التي يتم إطلاقها فى هذا الصدد.

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