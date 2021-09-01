رام الله - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الثلاثاءعن مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها بمقتل مواطن "أصيب برصاص الاحتلال، قرب بلدة عور، قضاء رام الله".

ولم تذكر الوزارة المزيد من التفاصيل فيما لم يعقب الجيش الإسرائيلي على الحادثة على الفور.