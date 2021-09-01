البنتاجون: الجيش الأمريكي سيواصل ضرباته ضد "داعش"

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) جون كيربي أن الجيش الأميركي سيواصل شن ضربات بطائرات مسيرة ضد "داعش" وأهداف أخرى داخل أفغانستان.

وقال كيربي خلال مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة، نقلتها شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية و"سكاي نيوز عربية"، إن "البنتاجون سيستخدم ضربات الطائرات من دون طيار إذا ظهرت تهديدات في المستقبل".

وأضاف: "لدينا القدرة من منظور أبعد على ضمان حماية مصالح أمننا القومي والدفاع عنها. ما سأقوله لكم، دون الخوض في الافتراضات أو التكهنات بشأن العمليات المستقبلية، هو أننا سنستمر في الحفاظ على هذه القدرات واستخدامها إذا احتجنا إلى ذلك ومتى".

وأنهت الولايات المتحدة، الإثنين، عملية انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان نهائيًا، وفقًا للبنتاجون، وذلك بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، لإجلاء الآلاف من المواطنين الأمريكيين والأفغان رغم الفوضى التي سادت تلك العملية. وهي عملية أنهت مهمة عسكرية امتدت لعشرين عامًا.

وفور الانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان، فرضت طالبان سيطرة كاملة على مطار كابول الدولي. وجابت مركبات الحركة ذهابًا وإيابًا المدرج الوحيد للمطار.

كما دخلت مجموعة من مقاتلي طالبان إلى حظيرة الطائرات في مطار كابول، وتفحّصوا ما خلّفه الجيش الأمريكي، حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وسيطرت طالبان على أفغانستان في 14 أغسطس الجاري بعد أن سقطت العاصمة كابول في أيدي الجماعة المسلحة دون قتال، وهو ما جاء استكمالا لسيطرة طالبان على أغلب أراضي البلاد مع بدء الانسحاب الأمريكي الذي يمثل يوم 31 أغسطس نهايته الرسمية.

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