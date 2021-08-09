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أجواء شديدة الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

10:40 م الإثنين 09 أغسطس 2021
أجواء شديدة الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

الأرصاد

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الثلاثاء، طقسًا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الثلاثاء سيشهد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الثلاثاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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