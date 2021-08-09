"الوطنية للإعلام": السيسي أعاد لمصر دورها القوي الفعال إقليميًّا ودوليًّا

كتب- يوسف عفيفي:

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن مصر تشهد نهضة وتنمية غير مسبوقة في كل المجالات بمشروعات وطنية عملاقة؛ لتحقيق مستقبل أفضل لشعب مصر، تحت قيادة الرئيس السيسي الوطنية المخلصة، الذي قاد ثورة البناء والتعمير، وأعاد لمصر دورها القوي الفعال على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في كلمة زين خلال المؤتمر الذي عقدته نقابة العاملين في الصحافة والإعلام، اليوم الاثنين بعنوان "دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، وعدد من رجال الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر، وبعض أعضاء اللجان النقابية.

وأعرب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن تقديره كل الجهود التي تبذلها النقابة العامة للصحافة والإعلام من أجل تحقيق مصلحة العاملين بها والحفاظ على حقوقهم، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر العام الذي يعد فرصة جيدة لإظهار دور عمال مصر في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف زين أنه منذ 7 سنوات خرج المصريون بالملايين على قلب رجل واحد لتصحيح المسار والتخلص من الإرهاب والتطرف، وليكتبوا أول سطر في تاريخ جمهورية جديدة، موضحًا أن عمال مصر لعبوا دورًا بارزًا في بناء الجمهورية الجديدة، فهم ثروة مصر البشرية ويدها القوية التي تبني وتعمل.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن عمال مصر يبذلون جهدًا كبيرًا مستلهمين روح ثورة يونيو المجيدة التي انتصرت فيها إرادة المصريين، وستظل تلك الإرادة القوية للتغلب على كل التحديات التي تواجه مصر؛ لوضعها بمصاف الدول المتقدمة، من خلال المشروعات الوطنية الكبرى التي تحقق لمصر وشعبها حياة آمنة ومستقرة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام تواصل دور الإعلام الوطني بقوة في تسليط الضوء على جهود وتضحيات عمال مصر في سبيل تحقيق التنمية في مختلف المجالات، كما يقدم الدعم والمساندة لهم؛ تقديرًا لدورهم الفاعل والعظيم في بناء الجمهورية الجديدة.