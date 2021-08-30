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الرطوبة 92%.. الأرصاد: تراجع نسبي في الحرارة والقاهرة تسجل 35 درجة

11:08 ص الإثنين 30 أغسطس 2021
الرطوبة 92%.. الأرصاد: تراجع نسبي في الحرارة والقاهرة تسجل 35 درجة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأيام المقبلة يشهد تراجعا نسبيا في درجة الحرارة على شمال البلاد، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٥ درجة بعد أن سجلت ٣٧ درجة.

وأضافت الهيئة، في منشور لها بالصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، يظل جنوب الصعيد شديد الحرارة والتى تصل لـ٤٥ درجة، كما تنشط الرياح على كل من شمال وجنوب الصعيد ومسطح البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

وأشارت الهيئة إلى أن الظاهرة المؤثرة ستكون عبارة عن شبورة مائية صباحا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وتسجل نسب الرطوبة على القاهرة 88%، والسواحل الشمالية 92%، وشمال الصعيد من 40 إلى 55%، والجنوب 30 إلى 35%.​

الطقس درجات الحرارة فيسبوك ارتفاع الأمواج شبورة مائية

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