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بسبب تزايد إصابات "كورونا".. مطرانية الفيوم تقرر عودة نظام الحجز المسبق للقداسات

04:40 م الأحد 29 أغسطس 2021
بسبب تزايد إصابات "كورونا".. مطرانية الفيوم تقرر عودة نظام الحجز المسبق للقداسات

الأنبا إبرام أسقف الفيوم

كتب- مينا غالي:

أعلنت مطرانية الفيوم للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا إبرام أسقف الفيوم، عودة نظام الحجز المسبق للقداسات، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

ونوّهت المطرانية بعودة القداسات بنظام الحجز المسبق عن طريق استقبال التليفونات، دون استثناء سواء الشعب أو شمامسة الكنيسة، وذلك من الاثنين المقبل 30 أغسطس الجاري.

وشددت المطرانية على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية داخل الكنيسة عند حضور القداسات وجميع أنشطة الكنيسة، وكذلك العمل على تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

ويستمر فريق الكشافة الكَنسية وخدام الكنيسة في تنظيم الحضور ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بدقة مع ارتداء الكمامة، وتباعد المسافات واستخدام الكحول والمطهرات.​

الأنبا إبرام أسقف الفيوم الحجز المسبق للقداسات مطرانية الفيوم فيروس كورونا

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