القوى العاملة: صرف 2.5 مليون جنيه لـ"عمالة غير منتظمة" وتعيين 1606 شباب بالغربية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية 1606 شباب، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 26 من ذوي الهمم والعزيمة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 4353 شاباً، كما تم توفير 325 فرصة عمل.

وقال الوزير، إن المديرية، استخرجت 1038 ترخيصا لمزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 49 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 46 بمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال يوليو الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 600 منشآت (دوري - حملات) ، وإعادة التفتيش على 595 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 15 محضراً، وتلقي 4 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث شكوتين منها، وتبقت 2 شكوى ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 230 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 4 منح مولود بـ 8000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بـ 10 آلاف عامل، و منحة زواج بمبلغ 3000 جنيه، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحتي عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك لـ 2624 عاملاً مسجلاً بإجمالي 2 مليون و 568 ألفاً و 500 جنيه.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 452 منشأة وإعادة التفتيش على 523 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 95 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 194 منشأت لإزالة المخالفات، وبحث 49 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 452 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).