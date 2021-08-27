​اليوم.. مصر للطيران تسير 88 رحلة دولية تقل 12 ألف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 88 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 12 ألف راكبًا، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها غدًا، بمعدل 69 رحلة دولية إلى كل من (عمَان، تورنتو، دبي، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، مدريد، لارنكا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، بروكسل، موسكو، أبوظبي، جوبا، فيينا، ميونيخ، بودابست، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، واشنطن، إربيل، اديس ابابا)، و16 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب)، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 12 ألف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.