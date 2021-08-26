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بعد انتشار الشائعات.. حقيقة تعارض أدوية التخدير مع لقاحات كورونا

04:14 م الخميس 26 أغسطس 2021
بعد انتشار الشائعات.. حقيقة تعارض أدوية التخدير مع لقاحات كورونا

لقاح كورونا

كتب- أحمد جمعة:

ردد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً عن خطورة استخدام أدوية التخدير، ومنها أدوية التخدير الموضعي التي تستخدم في جراحات الأسنان، مع لقاحات فيروس كورونا، وأن ذلك قد يؤدي إلى الوفاة.

وفي وقت سابق، أكدت هيئة الدواء المصرية، عدم صحة تلك الأنباء، موضحة أنه بالبحث في المصادر العلمية المعتمدة تبيّن أنه لا يوجد دليل علمي على تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات فيروس كورونا.

وأهابت الهيئة، بجموع المواطنين بضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة للتحقق من المعلومات الدوائية قبل تناولها.

وحذرت من الانسياق وراء الشائعات فيما يخص التعامل مع الأدوية؛ لما لذلك من أثر سلبي على الاستخدام السليم للأدوية، وما يترتب عليه من أضرار صحية بالغة، وتناشدهم بالرجوع للجهات الرسمية.

لقاح كورونا أدوية التخدير فيروس كورونا كوفيد19

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