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نداء من محافظ القاهرة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

04:09 م الخميس 26 أغسطس 2021
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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إجراءات تلقي العاملين بحى مصر الجديدة للقاح فيروس كورونا لمتابعة تقديم كافة التيسيرات لهم للحصول على اللقاح بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة.

وأكد محافظ القاهرة، على استمرار عملية تلقي موظفي محافظة القاهرة للقاح فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة الصحة في إطار جهود الحكومة الحالية لسرعة الانتهاء من تلقي جميع العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح كورونا.

وأشار محافظ القاهرة، إلى وجود تنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة لتوفير اللقاح للعاملين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بحصول العاملين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

وحث محافظ القاهرة جميع الموظفين بالمحافظة على الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد "فيروس كورونا" حماية لهم ولأسرهم .

كما وجه محافظ القاهرة باستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم جميع العاملين داخل الديوان العام والأحياء والمديريات وذويهم لضمان توفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

خالد عبدالعال لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة

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