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تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. عودة المصريين من أفغانستان إلى أرض الوطن (بث مباشر)

11:51 م الإثنين 23 أغسطس 2021
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. عودة المصريين من أفغانستان إلى أرض الوطن (بث مباشر)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

في إطار توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعودة الجالية المصرية من أفغانستان، قامت القوات المسلحة بإرسال طائرة نقل عسكرية هبطت مساء اليوم الإثنين في القاهرة وعلى متنها الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصرية.

وقامت القوات المسلحة بتقسيم الاستعدادات على أعلى مستوى من ناحية التأمين الطبي والإداري لاستقبال الجالية المصرية.​

السيسي القوات المسلحة أفغانستان الجالية المصرية بأفغانستان حركة طالبان

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