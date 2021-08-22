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مفتي الجمهورية يبحث مع سفير أذربيجان بالقاهرة تعزيز التعاون ​لافتتاح مكتب تمثيلي للأمانة العامة

04:42 م الأحد 22 أغسطس 2021
مفتي الجمهورية يبحث مع سفير أذربيجان بالقاهرة تعزيز التعاون ​لافتتاح مكتب تمثيلي للأمانة العامة

الدكتور شوقي علام

القاهرة- أ ش أ:
قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن التعاون موجود ومستمر بين دار الإفتاء وفضيلة شيخ الإسلام في أذربيجان شكر الله باشا زاده، مؤكدا أنه جاري التنسيق لافتتاح مكتب تمثيلي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم يكون مقره في أذربيجان.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، سفير أذربيجان في القاهرة تورال رضاييف، لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء وأذربيجان.
وأكد مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء الكامل على تقديم كافة أشكال الدعم العلمي والإفتائي لمسلمي أذربيجان، خاصة في مجال التدريب على الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف والتحول الرقمي داخل المؤسسات الإفتائية لما لها من خبرات واسعة .
من جانبه، أثنى سفير أذربيجان في القاهرة تورال رضاييف على جهود فضيلة المفتي ودار الإفتاء المصرية وما تبذله من مجهودات كبيرة من أجل نشر صحيح الدين والعمل على حفظ استقرار المجتمعات، كما أبدى تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون الديني والإفتائي مع دار الإفتاء المصرية والاستفادة من تجربتها الرائدة في التحول الرقمي ومواجهة التطرف، موجها دعوة إلى فضيلة المفتي لزيارة أذربيجان في أقرب وقت.

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شوقي علام هيئات الإفتاء في العالم أذربيجان مفتي الجمهورية

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