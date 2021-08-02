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جيولوجيا الثانوية العامة.. الطلاب: أسهل امتحان بعد الفرنساوي

02:23 م الإثنين 02 أغسطس 2021
جيولوجيا الثانوية العامة.. الطلاب: أسهل امتحان بعد الفرنساوي

طلاب الثانوية العامة

كتب- أسامة علي:

أشاد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "علوم" بامتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية في اليوم الأخير لامتحانات الثانوية.

قال الطالب "هشام.ج"، إن امتحان الجيولوجيا كان سهلًا ومباشرًا، مضيفًا: "أسهل امتحان بعد امتحان الفرنساوي".

وأضاف الطالب "خالد.ع" أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وجميع الأسئلة مباشرة، معقبًا: "خلصنا الامتحان قبل نهاية الوقت بنصف ساعة".

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "العلوم"، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي 292 ألفًا و428 طالبًا وطالبة، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية "الرياضيات" مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" بإجمالي 100 ألف و435 طالبًا وطالبة.

ويبدأ امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية "علمي علوم" من الـ10 صباحًا حتى الـ1 ظهرًا، ويبدأ امتحان الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "علمي رياضة" من الـ10 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 10 يوليو الماضي وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيًّا "بابل شيت" بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم، وجميع الأسئلة "اختيار من متعدد"، كما تعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًّا كانت مساحة ملاحظاتهم فيها بخط يدهم، ويقتصر المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها.

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