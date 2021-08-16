جامعة القاهرة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم بالتصنيف الصيني لعام 2021

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة حافظت على تواجدها ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم وفقا للتصنيف الصيني "شنغهاي" لعام 2021، متصدرة كافة الجامعات المصرية وضمن أفضل 5 جامعات إقليمية، وهو ما يعد نجاحا لخطط الجامعة في التواجد وسط جامعات الصف الاول عالمياً، والتواجد في كافة التصنيفات الدولية للجامعات سواء علي المستوي العام أو مستوي التخصصات.

وأكد الخشت - في بيان صادر اليوم الاثنين - أن التواجد ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم يعني أن جامعة القاهرة واحدة من ضمن أفضل 1.5% من عدد جامعات العالم التي يشملها التصنيف، موضحا أن الوصول إلى هذه المكانة الدولية نتيجة تنفيذ عدد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تطوير منظومة البحث العلمي وتحفيز الباحثين على النشر العلمي الدولي في كبرى المجلات العلمية الدولية.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الجامعة ساهمت بشكل كبير ليس في تحسين مراكز الجامعة دوليا في كافة التصنيفات العالمية المرموقة، ولكن في حصد العديد من الجوائز حيث حصل أساتذة الجامعة على 22% من جوائز الدولة في كافة التخصصات، بالإضافة إلى نشر بحوث علمية دولية تمثل حوالي 23% من إجمالي ما تم نشرها عبر تاريخ الجامعة، كما استحوذت الجامعة على 25% من إجمالي الأبحاث المنشورة دوليا باسم مصر.

وشدد الدكتور الخشت، على أن الجامعة مستمرة في خطط التقدم دوليا ضمن التحول إلى جامعة ذكية من الجيل الرابع من أجل مواكبة الجامعات المتقدمة عالميا، حيث تعمل الجامعة حاليا علي مبادرة لدراسة الفجوة المعرفية مع الجامعات المصنفة العشرة الأولى عالمياً، وكيفية سد الفجوة المعرفية في كافة التخصصات الحديثة والتي سيكون لها تأثير كبير على وظائف المستقبل.

وأضاف الدكتور الخشت، أن المبادرة تستهدف دراسة كل تخصص من حيث مراكز الاهتمام العلمي التعليمية والبحثية الرئيسة والفرعية، والمقررات الدراسية وتوصيفها وأساليب التعليم والتدريب وتقنيات التعليم المستخدمة، وكذلك رصد برامج واهتمامات عشرة من المراكز البحثية ذات التميز العلمي على مستوى العالم، و مقارنتها بأوضاعنا في جامعة القاهرة لتحديد الفجوات المعرفية والتكنولوجية بيننا وبين العالم، وكيف نقوم بتغطية تلك الفجوات على مستوى العملية التعليمية والبحثية.

وأشار إلى أن خطة جامعة القاهرة الاستراتيجية (2020 – 2025)، أكدت ضرورة ربط التعليم بالاستثمار أكثر من أي وقت مضي، لافتا إلى أن التعليم لن يكون أفضل وسيلة للاستثمار إلا بقدر نجاحنا في ربطه بمفهوم التنمية الشاملة، و تجديد المحتوى التعليمي وأساليبه ليتناسب مع ضرورة الارتقاء والخروج من حدود التفكير الجامد المغلق إلى سعة التفكير الحر والمنفتح.

جدير بالذكر أن التصنيف الصينى ( شانغهاي) يعتبر أقدم وأهم التصنيفات العالمية للجامعات حيث يعتمد على معايير موثوق بها دولياً، ويصدر سنوياً خلال شهر أغسطس من كل عام، وتعد جامعة القاهرة الجامعة المصرية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 500 جامعة.​