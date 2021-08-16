الإسكان تعلن أماكن الطرح الجديد من شقق "سكن مصر وجنة"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، طرح وحدات جديدة جاهزة للتسليم في مشروع سكن مصر وجنة.

وجاءت مدن الطرح على النحو التالي:

سكن مصر:

تتواجد شقق سكن مصر، بـ12 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر "غرب أسيوط").

جنه:

كما تتواجد وحدات بمشروع "جنة"، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – ملوى الجديدة)

وأكدت الهيئة أن هذا الطرح يأتي في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتى تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.