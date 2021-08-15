Masrawy logo white

الأعلى للجامعات: استمرار التقدم لامتحانات المسابقة الموحدة لطلاب الدبلومات

12:52 م الأحد 15 أغسطس 2021
الأعلى للجامعات: استمرار التقدم لامتحانات المسابقة الموحدة لطلاب الدبلومات

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات على موقعه الإلكتروني استمرار التقدم لأداء امتحانات المسابقة الموحدة والمركزية، للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية" للقبول بكليات (التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2021/2022.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يستمر التقديم في المسابقة الموحدة والمركزية حتى الخميس 9 سبتمبر القادم، بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات لاحقًا.

وأوضحت التعليم العالي، على الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المسابقة الدخول على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات اضغط هنا .

خالد عبد الغفار المجلس الأعلى للجامعات طلاب الدبلومات اامتحانات

الخبر التالى:

"المالية":2,5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الدخيلة ودمياط في يوليو 2021

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الثانوية الأزهرية 2021:كيفية الحصول على النتيجة برقم الجلوس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا