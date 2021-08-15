الأعلى للجامعات: استمرار التقدم لامتحانات المسابقة الموحدة لطلاب الدبلومات

كتبت- داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات على موقعه الإلكتروني استمرار التقدم لأداء امتحانات المسابقة الموحدة والمركزية، للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية" للقبول بكليات (التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2021/2022.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يستمر التقديم في المسابقة الموحدة والمركزية حتى الخميس 9 سبتمبر القادم، بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات لاحقًا.

وأوضحت التعليم العالي، على الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المسابقة الدخول على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات اضغط هنا .