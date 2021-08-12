صور.. وزير النقل يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بميناء الإسكندرية

كتب- مصراوي:



تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رؤساء كل من قطاع النقل البحري وميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، عددا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة "تحيا مصر" - المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 - والتي بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بها 71%، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 225 مترا من الرصيف الشمالي في صورته النهائية من إجمالي 960 مترا، وتم الانتهاء من تنفيذ 100 متر من الرصيف الجنوبي في صورته النهائية من إجمالي 1000 متر.

وأكد وزير النقل، على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقاً للخطة الزمنية المحددة، خاصة مع أهمية هذا المشروع القومي الذي يعتبر أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري في مصر، لافتاً إلى أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة البضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال، مضيفا أن المشروع سيوفر 1500 فرصة عمل مباشرة وما لا يقل عن 3000 فرصة عمل غير مباشرة، لافتاً إلى أنه من المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع أبريل 2022 ليتم التشغيل التجريبي في منتصف 2022.

عقب ذلك، تابع الوزير اللمسات النهائية لمشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والتي يبلغ طولها 2.3 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 99%.

وأكد وزير النقل أهمية هذا المشروع في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

كما جرت متابعة مشروع إنشاء 3 كباري أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه (2 كوبري سيارات وكوبري أعلى السكة الحديد) للمساهمة في تسيير صنادل تحمل "2 كونتينر" بشكل رأسي بدلا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري، حيث وجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على الطرق التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، فضلا عن تقليل تكلفة النقل والوقود والتلوث.

وتفقد المهندس كامل الوزير مشروع أرض التجارية للأخشاب، المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقباري إلى الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية بعد التشغيل التجريبي لها والتي تبلغ مساحتها 44 فدانا، حيث تم تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضي والذي نفذتها شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل، بإجمالي تكلفة 305 ملايين جنيه.

كما تفقد وزير النقل خط السكة الحديد بالطريق الشرياني بطول 3.5 كم بعد الانتهاء من أعمال الإحلال للقضبان بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وبعد وصول نسبة تنفيذ الأعمال المدنية إلى 90%.

وتوجه الوزير لتفقد مشروع إنشاء رصيف 85/ 3 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، حيث يشمل ساحة خلفية مساحتها 35 ألف متر مسطح، والتي سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 ملايين طن/ سنة، كما تم متابعة أعمال إعادة تأهيل رصيف الخدمات بالميناء والمخصص للقاطرات، والذي سيبلغ طوله بعد أعمال إعادة التأهيل 160 مترا بدلا من 100 متر في الوضع الحالي، حيث وجه الوزير بتنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد.

كما تفقد وزير النقل الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية والذي تم تشغيله تجريبياً منذ عدة أشهر والمقام على مساحة 15 ألف متر مسطح ومكون من أربعة أدوار (خمسة مستويات) بسعة تخزينية حوالي 4000 سيارة والذي يسهم في استيعاب أعمال تخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.​