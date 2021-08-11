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الرئيس السيسي يوجه بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان على أحد الكباري الجديدة

07:25 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
الرئيس السيسي يوجه بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان على أحد الكباري الجديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمود مصطفى:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان، على الكوبري الجديد بمحور جمال عبدالناصر المؤدي إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، أعلى الطريق الدائري.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس السيسي عمر سليمان أسماء المحاور التجمع الخامس

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