الرئيس السيسي يوجه بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان على أحد الكباري الجديدة

كتب- محمود مصطفى:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان، على الكوبري الجديد بمحور جمال عبدالناصر المؤدي إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، أعلى الطريق الدائري.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.