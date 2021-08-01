الجيزة: رفع 8000 طن مخلفات من 3 أحياء "صور"

وزير السياحة والآثار يتفقد منطقة آثار الكرنك تمهيدًا لافتتاح طريق

​كتب- يوسف عفيفي:

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، حملات نظافة وتجريد وتنظيف بلدورات الأرصفة شملت شارع محمد أنور السادات، شارع المحولات، شارع العروبة بنطاق حي الطالبية، وشارع السودان، وزارة الزراعة، نادي الصيد بنطاق حي الدقي.

وشملت حملات النظافة فرق الحدائق بري النخيل بالجزيرة الوسطى بشارع محمد أنور السادات بنطاق حي الطالبية، زراعة النخيل بالجزيرة الوسطى بترعة المريوطية بنطاق حي الهرم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد - محافظ الجيزة، إلى شفيق جلال - رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بشأن رفـع كفـاءة النظـافـة والحدائق بنطاق أحياء الجيزة، شملت حـي (الطالبية، الدقي، الهرم).​