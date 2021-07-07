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الصحة العالمية توجه رسالة مهمة للدول بشأن تحور "دلتا"

05:40 م الأربعاء 07 يوليه 2021
الصحة العالمية توجه رسالة مهمة للدول بشأن تحور "دلتا"

منظمة الصحة العالمية

كتب - أحمد جمعة:

حثت منظمة الصحة العالمية، جميع البلدان على تعزيز القدرة على تحديد التسلسل الجيني لفيروس كورونا وتبادل البيانات؛ للوصول إلى فهم أفضل لتحوُّرات كوفيد-19.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه كلما عرفنا المزيد عن الفيروس وتأثير سلالاته المختلفة، تمكنا، بشكل أفضل، من تكييف استجابتنا لهزيمته والقضاء عليه.

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم، أن منظمة الصحة العالمية مستعدة بالطبع للاضطلاع بالدور المنوط بها فيما يتعلق بدعم جمع البيانات، وتحليلها، وتبادلها، وإدارتها.

وأضاف المنظري أن "تحور دلتا" ينتشر بوتيرة سريعة بغض النظر عن التغطية باللقاحات، مما يزيد الارتفاعات الحالية في حالات الإصابة والوفيات.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوفيد-19 أحمد المنظري

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