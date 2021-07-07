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بزيادة تتجاوز ٢٠٠٪.. القباج: ملايين الأسر تستفيد من الدعم.. و٣٣.٤ مليون مواطن بـ"تكافل وكرامة"

12:29 م الأربعاء 07 يوليه 2021
بزيادة تتجاوز ٢٠٠٪.. القباج: ملايين الأسر تستفيد من الدعم.. و٣٣.٤ مليون مواطن بـ"تكافل وكرامة"

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

كتب- مينا غالي:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قاعدة بيانات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تضم 33.4 مليون فرد، كما أن هناك 14.1 مليون مستفيد من زيادة الدعم النقدي والذي ارتفع من 3.8 مليار جنيه عام 2014 إلى 20 مليار جنيه في عام 2021، بنسبة زيادة 500%.

وأضافت القباج، خلال ندوة "٣٠ يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة"، التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس، أن الدولة المصرية وضعت على رأس أولوياتها تحقيق العدالة الاجتماعية التي شملت كثيرًا من الفئات، لافتةً إلى أنه تم كذلك الاهتمام بالتشريعات ذات الصلة؛ مثل قانون الضمان الاجتماعي وحماية النساء من التحرش، إلى جانب مجموعة سياسات خاصة بالإسكان والمشروعات الصغيرة وجميعها يصب في صالح الحماية الاجتماعية.

وتابعت القباج بأن ملايين الأسر تستفيد حاليًّا من الدعم بزيادة تتجاوز ٢٠٠٪، إلى جانب توفير الرعاية الصحية لغير القادرين، والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قانون لرعاية المسنين والاستفادة من خبراتهم.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج الدعم النقدي برامج تكافل وكرامة الفئات الأولى بالرعاية

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