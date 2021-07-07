بعد الخطاب "الهام والعاجل".. لماذا سحبت الصحة 68 مكملًا غذائيًا من الأسواق؟

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن السبب وراء قرار الوزارة بسحب ووقف تداول 68 مكملًا غذائيًا ومستحضرًا دوائيًا، أمس الثلاثاء.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن الخطاب الذي وجهته الوزارة إلى الجهات والمديريات التابعة لها بسحب ووقف تداول هذه المكملات يرجع إلى مطالبة الشركات المنتجة لتلك المستحضرات باستكمال أوراق تسجيل تلك الأصناف.

وأوضح المصدر أن السبب الثاني يعود إلى مخالفة بعض تلك المنتجات للمواصفات القياسية التي حددتها الوزارة للإنتاج في وقت سابق.

وبحسب الخطاب الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، فإن تلك المستحضرات من بينها: "zinc plus tablets - Reve hem tablets - Selona sachets - Reno cal tablets - Umega sachets".

جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور محمد عبدالوهاب مدير قطاع مكتب وزيرة الصحة، إلى رئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس قطاع الطب العلاجي، ومدير مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، مشددًا على أن الموضوع "هام جدًا وعاجل".

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