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بلغت 70%.. "سياحة النواب" تشيد بزيادة نسبة الإشغال في الفنادق والسينمات والكافيهات

03:00 ص الثلاثاء 06 يوليه 2021
بلغت 70%.. "سياحة النواب" تشيد بزيادة نسبة الإشغال في الفنادق والسينمات والكافيهات

النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران

​​قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بشأن زيادة نسبة الإشغال في الفنادق والسينمات والمسارح والمطاعم والكافيهات إلى 70% بدلاً من 50% مهم للغاية، وله مردود إيجابي قوي على المنشآت السياحية والعاملين بقطاع السياحة في الوقت الذي بدأت فيه السياحة تتعافى تدريجياً.

وأكدت علي، في بيان لها اليوم الاثنين، أن القرار يأتي استكمالاً لجهود الدولة خلال الفترة السابقة وحزمة الإجراءات والمبادرات الحكومية التي تم إطلاقها لمساندة قطاع السياحة ودعمه خلال جائحة كورونا العالمية.

وقالت رئيس لجنة السياحة إن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء في إطار التعاون بين مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء؛ من أجل الصالح العام، لأهمية هذا القطاع، وفي ضوء ما تم عرضه من قبل رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب على الحكومة؛ الأمر الذي يؤكد مدى اهتمام وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على الاستمرار في مساندة ودعم قطاع السياحة، والمساهمة بشكل كبير في رفع المعاناة عن المنشآت السياحية خلال أزمة كورونا العالمية ولأهمية هذا القطاع الحيوي المهم بالنسبة إلى الاقتصاد المصري.

وأشادت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاستمرار الدعم والمساندة لقطاع السياحة والعاملين به، موجهةً الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، على الجهود المستمرة وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لقطاع السياحة في ظل هذه الظروف.

لجنة السياحة والطيران مجلس النواب نسبة الإشغال في الفنادق الكافيهات‎ قطاع السياحة

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