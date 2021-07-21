ثاني أيام العيد| "المجازر" تستقبل 8 آلاف أضحية.. و٢٠ ألف زائر لحديقة الحيوان

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كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات الخدمية التابعة للوزارة ومعاملها، فضلا عن المجازر والحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة.

ووفقًا لتقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بلغ إجمالي مذبوحات الأضاحي من الأبقار والجاموس والجمال والأغنام والماعز، والتي استقبلتها المجازر من المواطنين على مستوى الجمهورية خلال اليوم الثاني لعيد الأضحى حوالي ٨٠١٠ رأس، تم ذبحها بالمجان تحت إشراف طبي بيطري كامل للتأكد من سلامة الاضحية، وبذلك يصبح اجمالي المذبوحات خلال العيد أكثر من ١٥ ألف و ٥٠٠ أضحية.

وفي سياق استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة، في ثاني أيام العيد، اكثر من ٢٠ الف زائر على مدار اليوم، ليصبح إجمالي ما استقبلته الحديقة خلال يومي العيد، اكثر من ٣٨ زائر، وذلك وسط الإجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، ومراعاة عدم التكدس، وتوفير كواشف الحرارة على مداخل الحديقة.

وتواصل غرفة العمليات بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، التواصل مع مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بالمحافظات، لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، واستقبال الشكاوى والتفاعل معها في حينه، حيث تم إزالة كافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي وقعت اليوم والبالغ عددها ٤٥ حالة، تم إزالتها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين.

وتستمر المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية: المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، و المعمل المركزي للمبيدات، ومعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، في أداء مهامها بشكل طبيعي طوال فترة الاجازة، بكامل طاقته، واستقبال العينات، وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء إجازة العيد، والحفاظ على سلامة الاغذية، كما يستمر العمل ايضا الإدارتين المركزية لإنتاج التقاوي، و فحص واعتماد التقاوي، ومحطات الأعداد والغربلة على مستوى الجمهورية، وخاصة في حقول إنتاج الذرة.