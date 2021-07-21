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حديقة الأورمان: نتوقع زيادة أعداد الزائرين في ثاني أيام عيد الأضحى

12:29 م الأربعاء 21 يوليه 2021
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كتب- أحمد مسعد:

استقبلت حديقة الأورمان بالجيزة زوارها في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تواجد المئات منذ الصباح الباكر، وسط إجراءات مشددة لتوفير الجو الملائم للزوار والاستمتاع بالزهور النادرة والمساحات الخضراء في العيد.

وحددت حديقة الأرومان، 5 جنيهات كسعر موحد لتذكرة الحديقة لعام 2021، على أن تكون مواعيد العمل في عيد الأضحى من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا يوميًا.

وقال المهندس عماد عبدالمنعم، مدير حديقة الأورمان التابعة لوزارة الزراعة، إن الحديقة استقبلت أمس ما يقرب من ألف زائر من الصباح الباكر حتى الإغلاق، مشيرًا إلى أن الحديقة تتمتع بالعديد من الحيوانات ذات العروض الترويجية المبهجة وحديقة الطفل والملاهي والطفل.

وأضاف عبدالمنعم، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الأعداد لم تكن كبيرة نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن إدارة الحديقة تتوقع زيادة الأعداد منذ صباح اليوم.

حديقة الأورمان عيد الأضحى الحدائق العامة المتنزهات

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