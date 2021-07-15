اسم المعلق والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

كتب- مينا غالي:

يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وذلك في المباراة التي تجمع بينهما في الساعة التاسعة من مساء السبت المقبل 17 يوليو بتوقيت القاهرة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري للبطولة، حيث تنقلها قناة bein sports 4، وقناة bein sports1 premium، فيما يسبق المباراة الأستوديو التحليلي الذي يقدمه الإعلامي أحمد فؤاد ويشارك فيه نجم الأهلي السابق وائل جمعة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإنه تم اختيار المعلق علي محمد علي للتعليق على المباراة، باعتبار أن المباراة أحد طرفيها عربي، ومن ثم يتم اختيار معلق من نفس دولة الفريق العربي للتعليق على المباراة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال الأفريقي بعد تفوقه على الترجي التونسي وتحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا في أحد أهم المواجهات الكلاسيكية في القارة الأفريقية، وفاز الأهلي في العاصمة تونس بنتيجة 1- 0، كما حقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3- صفر.

وتأهل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تفوقه على الوداد المغربي حيث فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بدون أهداف.