بحضور وزيرَي السياحة والمالية.. وزير النقل يترأس الاجتماع الأول للجنة تيسير إجراءات سياحة اليخوت

كتب- مصراوي:

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة الوزارية الخاصة بتيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر، برئاسته، بمقر الوزارة، وبحضور كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وناقش الاجتماع الآليات والإجراءات الخاصة بوضع استراتيجية جذب سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية، على أن تتضمن تلك الإجراءات تحديث الخرائط الخاصة بجميع المارين على مستوى الجمهورية؛ سواء القائمة أو المقترحة، مع تحديد المناطق الواعدة والتي تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية لسياحة اليخوت لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لإنشاء وتشغيل المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ لاعتمادها.

واستعرض الاجتماع إطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت: يمثل فيها جميع الجهات المعنية؛ بحيث تكون وزارة النقل (قطاع النقل البحري) هي الجهة المسؤولة عن التنسيق مع جميع الجهات لإصدار جميع التراخيص وتحصيل الرسوم المقررة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانئ المصرية، بالإضافة إلى استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية في تنفيذ تلك الإجراءات.

وتوصل الاجتماع إلى الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة لكل الجهات المعنية لسرعة وضع الآلية النهائية بكل الإجراءات المطلوبة لتنفيذ تلك الاستراتيجية بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت" ليتم تقديم التقرير النهائي إلى رئيس مجلس الوزراء؛ تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية.