لهذه الأسباب.. المنشآت والمطاعم السياحية تعقد جمعية عمومية طارئة غدا

كتب- يوسف عفيفي:

تعقد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، غدا الأربعاء، جمعية عمومية طارئة غير عادية، بمقر الغرفة بشارع السد العالي بالدقي للنظر في عدد من الموضوعات التي تتطلب حتمية عرضها على الجمعية العمومية.

وأوضح عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس الجمعية العمومية، أن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، يتضمن بنود اتخاذ إجراءات تكهين الأصول الثابتة التي لا تصلح بالمركز الرئيسي والفروع الأخرى، والتصديق على بيع أحد مقري الغرفة بمدينة بورسعيد، والتصديق على شراء مقر لفرع الغرفة بجنوب الصعيد.

وأشار المصري لمصراوي، إلى أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة، على أن يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، ويكون الانعقاد صحيحاً بأي عدد من الحاضرين ممن يحق لهم التصويت قانوناً.

وأشار المصري، إلى أن الجمعية تعقد هذا الاجتماع نفاذاً لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء الغرف السياحية وتنظيمها، والقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 182 لسنة 2018، وقرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها والمعدل بالقرار رقم 420 لسنة 2018.

وحول اشتراطات وأحقية حضور المنشآت والمطاعم للجمعية، قال أحمد الناظر، الأمين العام لغرفة المنشآت، إنه يحق حضور الجمعية العمومية للغرفة للأعضاء الساري تراخيص منشآتهم من وزارة السياحة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، ويقتصر حق التصويت للممثل القانوني للمنشأة العضو بالغرفة، ويتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة باسم الممثل القانوني للمنشأة شريطة أن يكون لكل منشأة أو شركة عضو بالغرفة صوت واحد فقط فى الإجتماع.

وتابع الناظر: إنه إستثناءً من ذلك يجوز للمنشأت الداخلة فى سلسلة واحدة أن يكون لكل منها صوت مستقل شريطة وجود عضوية مستقلة بالغرفة، وأن يكون ممثلها القانوني مختلف عن الممثل القانوني للمنشآت الأخرى الداخلة في سلسلة واحدة، ويحظر حضور إجتماع الجمعية العمومية بالإنابة أو التوكيلات.