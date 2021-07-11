انخفاض الرؤية وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد حالة ثبات في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا.

وأوضحت الهيئة، أنه تنخفض الرؤية الأفقية قليلا في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب تكون الشبورة الخفيفة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى ارتفاع نسبة الرطوبة والتي تزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجات، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت الهيئة: "تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة".

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة حتى نهاية الأسبوع بين 36 و38 درجة، والسواحل الشمالية 31 إلى 32 درجة، والمناطق الجنوبية من 38 إلى 42 درجة.

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