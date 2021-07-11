محافظة الجيزة: 48 مشروعًا لتطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف ببولاق

كتب- يوسف عفيفي:

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة تنفذ أكبر خطة لتطوير البنية التحتية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بحي بولاق الدكرور؛ حيث أكد أن الحي يشهد تنفيذ 48 مشروعًا تنمويًّا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي؛ بما يسهم بشكل كبير في القضاء على العديد من المشكلات التي يعانيها مواطنو الحي سواء تحسين ضغوطات المياه أو مد الخدمة ببعض القطاعات أو مواجهة مشكلة الطفوحات وتهالك الخطوط والشبكات بقطاعات أخرى.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من 15 مشروعًا للبنية التحتية لمشروعات مياه الشرب، وشملت تنفيذ مشروع الخزان العلوي والرافع بصفط اللبن، ومد شبكات مياه الشرب بمنطقة حوض الذوات وتنفيذ عدد (1500) وصلة منزلية بها وتحويل مسار خط مياه الشرب بشارع ترعة عبد العال 1، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وتعديل منسوب مياه بشارع ترعة عبد العال 1، ومد مواسير مياه بشارع عبد الرحمن هريدي بزنين وشوارع ثابت وعبد المنعم محمود ومدرسة الشيخة جواهر بشارع المشتل وطريق كفر طهرمس، بدءاً من شارع سيد حسين حتى شارع محمد الزيات وتقاطع المساكن وشارع عبد الله المتفرع من شارع أحمد أبو سريع وشارع النخيل وكفر طهرمس وإحلال وتجديد شبكات كفر طهرمس وتنفيذ مشروع مياه الشرب بصفط اللبن.

وأشار راشد إلى أنه جار تنفيذ أعمال تحويل مسار خطي من شارع ترعة الزمر إلى شارع سلام وهو أحد المشروعات الهامة الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى إنشاء خط مياه 400مللي وربطه على الخط الرئيسي 1000 مللي بداية من شارع المطبعة فيصل وحتى منطقة كفر طهرمس؛ لزيادة المياة ولمعالجة مشكلة ضعف الضغوطات والذي يبلغ طوله نحو 3 كم، وكذا إحلال وتجديد خطوط المياه بشارعَي ترعة عبد العال 2، والملكة، قبل بدء أعمال الرصف وذلك بطول 1200 م لكل منها.

وأكد المحافظ أن مشروعات البنية التحتية للمشروعات الصرف الصحي التي تم الانتهاء منها تبلغ 25 مشروعًا داخل نطاق حي بولاق الدكرور، وهي إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقة بولاق القديمة والتي تضم شوارع محمود سعد وعلي خليل وإبراهيم رمضان ومحمد علي وأحمد عفيفي وعطية عبد الحميد، ومنطقة همفرس. بالإضافة إلى إحلال وتجديد خطوط الإنحدار للصرف الصحي بشوارع آل عامر وغريب وأحمد كرسون وحمزة الأبحر وحارة النادي آل عامر وحارة سليم وحارة محمود عبد الفتاح من آل عامر وشوارع عمرو خالد وإبراهيم المشهدي، إلى جانب إحلال وتجديد وتنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي لعدد 8 شوارع بمنطقة صفط اللبن وعدد (7) شوارع بمنطقة بولاق الدكرور.

وتم إحلال وتجديد خطوط صرف صحي بشوارع المشتل وآل عامر وترعة زنين وشوارع الطويل- المدينة المنورة- مكة- التحرير بصفط اللبن وبشوارع سعيد الحلواني وجمال عبد العال والجامع وحسين عباس ومدحت عزت بخاتم المرسلين وكفر طهرمس وعبد الحميد بركات وخاتم المرسلين من شارع أحمد العش وشارع سيد عبد العال بمدينة النجوم.

وأشار راشد إلى أنه تم إنشاء خط صرف صحي بشارع جمال عبد الناصر بجوار الطريق الدائري حتى شارع نظمي وبشارع ترعة الزمر من شارع ناهيا حتى شارع مصطفى كامل، مرورًا بشارع همفرس وترعة زنين، بالإضافة إلى شارع ترعة الزمر من شارع المشتل حتى شارع مصطفى كامل وإصلاح كسر مفاجئ بالخطوط وفرعيات بشوارع ناهيا ببولاق وحسن اللبان من الشهيد أحمد حمدي بشارع محمد علي ربيع، بالإضافة إلى تغيير مسار خط الصرف الصحي بفرعية بشارع الرشيد كما تم إنشاء معمل مركزي للصرف الصحي بمحطة معالجة زنين.

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات البنية التحتية لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها داخل نطاق حي بولاق الدكرور تبلغ 5 مشروعات وهي إحلال وتجديد خطوط الإنحدار للصرف الصحي بشارع القناية وبعض شوارع منطقة بولاق الدكرور وبشوارع (عباس العقاد- رشاد الشيمي- الأربعين- عبد الرحيم العقباوي- خالد مكي- ش 14- ش 16، بالإضافة إلى أعمال تصميم وتنفيذ خط الصرف الصحي بشوارع العمدة ونبيل طه وعلي عفت وعمرو بن العاص، كما تم إنشاء معمل مركزي للصرف الصحي بمحطة معالجة زنين، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ خط صرف صحي قطر 1000م يبدأ من محطة التجارب مرورًا بشارع السادات ثم شارع ترعة عبد العال والملكة وحتى كفر طهرمس بطول 2 كم تقريباً .​