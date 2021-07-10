بالصور.. يسرا تقدم واجب العزاء لأسرة جيهان السادات

تصوير - هاني رجب:

حرصت الفنانة يسرا على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة جيهان السادات، قرينة رئيس الجمهورية الأسبق أنور السادات، والذي يقام مساء السبت، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحرص العديد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة على حضور العزاء.

كانت يسرا نعت جيهان السادات قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات في ذمة الله.. فقدت مصر رمزا من رموز سيدات مصر التي كانت وستظل رمزا للمرأة المصرية الأصيلة، كانت أما عظيمة لأبنائها وأحفادها وسندا لزوجها، كان من حظي أن تربطنا صداقة لكي أراها وأتعامل معها عن قرب".

أضافت: "ست في منتهى الرقي والاحترام.. رحمة الله على هذه الروح الطاهرة النقية.. تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم العائلة الصبر والسلوان.. خالص عزائي للأبناء والعائلة جميعا".

كانت السيدة جيهان السادات قد توفيت بالأمس عن عمر ناهز الـ 88 عاما. ونعت رئاسة الجمهورية الراحلة في بيان رسمي باعتبارها نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها خلال ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم جنازة الراحلة في منطقة النصب التذكاري للجندي المجهول، لتصبح أول سيدة مصرية يقام لها جنازة عسكرية، كما أصدر قرارا بمنحها وسام الكمال مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.