تبدأ غدًا بحدائق الأهرام.. الجيزة تنظم 50 قافلة علاجية مجانية للقرى الأكثر احتياجًا



كتب- مصراوي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه سيتم تنظيم 50 قافلة علاجية مجانية بمراكز (منشأة القناطر - الصف - أطفيح - العياط - البدرشين - الواحات البحرية - كرداسة - حي الهرم) خلال الـ6 أشهر القادمة بواقع 9 قوافل شهريًا على مدار يومين متتاليين وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وتستهدف حوالى 700 ألف مواطن.

وقال "راشد"، في تصريحات له اليوم الخميس، إنه يتم تنظيم تلك القوافل بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة والبعيدة عن أقرب مستشفى عام أو مركزي بمسافة تتراوح من 15 الى 45 كم تقريبا وذلك للتخفيف على المواطنين وتشمل القوافل جميع التخصصات الطبية ويتم توفير الأدوية اللازمة للمترددين عليها بالمجان وتحويل الحالات التي تستدعي للمستشفيات لتحقيق أقصي استفادة للمواطنين.

وأضاف "راشد"، أن القوافل ستبدأ فعالياتها غدا الجمعة وبعد غد السبت، بإدارة الهرم الصحية بمنطقة حدائق الأهرام و يومي 6 و7 يوليو سيتم تنظيم قافلة بقرية "القبابات بأطفيح "و يومى 9 و10 بقرية "اتريس بمنشأة القناطر " و يومي 13 و14 بقرية "القبابات بأطفيح "و يومي 16 و17 بقرية الربو بالواحات البحرية ، و يومي 27 و28 بقرية "القبابات بأطفيح " و يومي 30 و31 بقرية "كومبرة بكرداسة ".

وخلال شهر أغسطس سيتم تنظيم القوافل يومي 3 و4 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 6 و 7 بمنطقة نزلة السمان بالهرم ويومى 10 و 11 بقرية "القبابات بأطفيح و يومى 13 و 14 بقرية منديشة بالواحات البحرية ويومى 17 و 18 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 20 و21 بقرية الرقة الغربية بالعياط ويومى 24 و 25 بقرية "القبابات بأطفيح و يومي 27 و28 بقرية نكلا بمنشأة القناطر ويومي 31 أغسطس و 1 سبتمبر بقرية "القبابات بأطفيح و يومي 3 و4 سبتمبر بقرية كفر حكيم بكرداسة.

وتشمل القوافل العلاجية خلال شهر سبتمبر تنظيم قافلة بقرية "القبابات بأطفيح يومي 7 و8 وبقرية كفر زهران بالبدرشين يومي 10 و11 ويومي 14 و 15 بقرية القبابات بأطفيح، وأخرى بقرية الحارة بالواحات البحرية يومي 17 و18 وبقرية "القبابات بأطفيح يومى 21 و 22 ويومى 24 و 25 بقرية بهرمس بمنشأة القناطر ويومى 28 و 29 بقرية "القبابات بأطفيح.

وخلال شهر أكتوبر سيتم تنظيم قافلة يومي 1 و 2 بكفر الجبل بالهرم و يومي 5 و6 بقرية "القبابات بأطفيح ويومي 8 و9 بقرية دهشور بالبدرشين ويومي 12 و13 بقرية "القبابات بأطفيح ويومي 15 و16 بقرية القصر بالواحات البحرية و يومي 19 و20 بقرية "القبابات بأطفيح ويومي 22 و23 بقرية وردان بمنشأة القناطر، و يومي 26و27 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 29 و 30 أكتوبر بقرية برنشت بالعياط .

وخلال شهر نوفمبر سيتم تنظيم قوافل يومي 2 و 3 بقرية "القبابات بأطفيح و يومى 5 و 6 بقرية أبو رواش بكرداسة ويومى 9 و 10 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 12 و 13 بقرية الشوبك بالصف ويومي 16 و 17 بقرية "القبابات بأطفيح و يومي 19 و 20 بمنطقة المناجم بالواحات البحرية، بالاضافة إلى أنه سيتم تنظيم قافلة يومى 23 و 24 بقرية "القبابات بأطفيح و يومي 26 و 27 بقرية ذات الكوم بمنشأة القناطر و 30 نوفمبر و 1 ديسمبر بقرية "القبابات بأطفيح.

وتشمل قوافل شهر ديسمبر يومي 3 و 4 بقرية مزغونة بالبدرشين و يومي 7 و 8 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 10 و 11 بقرية الأخصاص بالصف و يومي 14 و 15 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 17 و 18 بقرية الحيز بالواحات البحرية ويومى 21 و 22 بقرية "القبابات بأطفيح ويومي 24 و 25 بقرية أبوغالب بمنشأة القناطر ويومي 28 و 29 بقرية "القبابات بأطفيح.