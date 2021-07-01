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بدأ الآن.. إجراءات التحويل إلكترونيا بين مدارس محافظة الجيزة

08:31 م الخميس 01 يوليه 2021
بدأ الآن.. إجراءات التحويل إلكترونيا بين مدارس محافظة الجيزة

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فتح باب التحويلات بين المدارس عبر الموقع الإلكتروني للمديرية، بدءا من اليوم الخميس وحتى منتصف أغسطس المقبل، عبر الرابط التالي:

https://www.giza-edu.com/Tran.html

وأشارت في بيان لها، الخميس، إلى أن التحويلات بين المدارس تتم وفقا للإجراءات التالية:

• يتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

• ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى اول اكتوبر 2021 إلكترونيا.

• إعلان نتيجة التحويلات بدءا من 1/9/2021.

• اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

• في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة.

• التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

• المراحل التى يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال و مرحلة التعليم الأساسى (الابتدائى) و المرحلة الإعدادية و الثانوية.

• استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية .

مديرية التربية والتعليم الجيزة مدارس محافظة الجيزة الرقم القومى

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