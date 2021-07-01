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تحليل مخدرات.. الري تعلن عن وظائف جديدة للمهندسين (شروط وتخصصات)

02:47 م الخميس 01 يوليه 2021
تحليل مخدرات.. الري تعلن عن وظائف جديدة للمهندسين (شروط وتخصصات)

وزارة الموارد المائية والري

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن حاجتها لتعيين 238 مهندسا في كافة التخصصات، بموازنة الوزارة والجهات التابعة لها، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.

ويتعين على الراغبين التقدم على الوظائف من خلال الاستمارة الإلكترونية عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 30-6، حتي 15 يوليو الجاري.


وجاءت الشروط كالتالي:

1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل.

2- أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة.

3- ألا يكون قد سبق وحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة لحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما.

6- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب.

7- أن يجتاز الامتحانات الشفوية والإلكترونية المقررة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

8- يلزم كل متقدم أن يتقدم في وظيفة واحدة فقط.

9- يتعين دفع 20 جنيها كرسوم للامتحانات.

10- يجب اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.​

وزارة الموارد المائية والري مخدرات قانون الخدمة المدنية المهندسين

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