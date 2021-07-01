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فيديو.. السيسي: الحزب الشيوعي قاد الصين بنجاح فأمن لها الاستقلال التام

01:12 م الخميس 01 يوليه 2021
فيديو.. السيسي: الحزب الشيوعي قاد الصين بنجاح فأمن لها الاستقلال التام

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر والصين تسعيان للارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية الشاملة بينهما نحو آفاق أرحب، وأن أزمة (كورونا) أثبتت أن التعاون بين الدول والتكامل على مختلف المستويات عوامل مهمة لضمان استقرار وسلامة المجتمع.

وأشاد السيسي، في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى المائة لإنشاء الحزب الشيوعي الصيني اليوم الخميس، بالدور الإيجابي المتواصل الذي تقوم به الحكومة الصينية إزاء دعم القدرات المصرية في مواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وقال الرئيس السيسي: الحزب الشيوعي الصيني قاد الصين بنجاح فأمن لها الاستقلال التام وأقام هيكل للدولة الصينية الحديثة عام 1949 ثم قادها بسياسة حكيمة استطاعت أن تحقق المعجزة الاقتصادية الصينية التي دفعت بالصين إلى مصاف الدول الكبرى، وإن التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعى كثيرون إلى دراستها والاستفادة منها.

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