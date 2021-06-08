Masrawy logo white

ينذر بكارثة.. برلماني يقدم بيانا عاجلا بشأن نقص عدد المدارس بأسيوط​

02:19 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
ينذر بكارثة.. برلماني يقدم بيانا عاجلا بشأن نقص عدد المدارس بأسيوط​

مجلس النواب

كتب – يوسف عفيفي:

قدم النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بيانا عاجلا إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن نقص عدد المدارس في محافظة أسيوط.

وأوضح بدران في البيان، أن هناك نقصا في عدد المدارس بمحافظة أسيوط، مقارنة بعدد الطلاب، مما نتج عنه كثافة طلابية داخل المدارس وخاصة بالصفوف الابتدائية مما نتج عنه أن عددا كبيرا من أولياء الأمور يتقدمون بطلبات إلحاق أبنائهم بالمدارس فوق الكثافة.

وأضاف أن عدد الطلاب وصل فوق الكثافة بمحافظة أسيوط حوالي 39 ألف طلب ما يمثل 40% من إجمالي الطلبات على مستوى الجمهورية، مما ينذر بكارثة ينتج عنها تزاحم الطلاب مما يخالف الإجراءات الاحترازية سلبا على استيعاب التلاميذ للعملية التعليمية.

مجلس النواب النائب مصطفى بدران أسيوط حنفي جبالي طارق شوقي

الخبر التالى:

مفيش ولا نائبة رفعت إيدها.. جبالي معلقًا على طلب إقرار نسبة من مستحضرات التجميل

كورونا.. لحظة بلحظة

782

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

677

متعافون اليوم

268754

إجمالي الإصابات

15399

إجمالي الوفيات

197281

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا