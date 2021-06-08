ينذر بكارثة.. برلماني يقدم بيانا عاجلا بشأن نقص عدد المدارس بأسيوط​

كتب – يوسف عفيفي:

قدم النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بيانا عاجلا إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن نقص عدد المدارس في محافظة أسيوط.

وأوضح بدران في البيان، أن هناك نقصا في عدد المدارس بمحافظة أسيوط، مقارنة بعدد الطلاب، مما نتج عنه كثافة طلابية داخل المدارس وخاصة بالصفوف الابتدائية مما نتج عنه أن عددا كبيرا من أولياء الأمور يتقدمون بطلبات إلحاق أبنائهم بالمدارس فوق الكثافة.

وأضاف أن عدد الطلاب وصل فوق الكثافة بمحافظة أسيوط حوالي 39 ألف طلب ما يمثل 40% من إجمالي الطلبات على مستوى الجمهورية، مما ينذر بكارثة ينتج عنها تزاحم الطلاب مما يخالف الإجراءات الاحترازية سلبا على استيعاب التلاميذ للعملية التعليمية.