مفيش ولا نائبة رفعت إيدها.. جبالي معلقًا على طلب إقرار نسبة من مستحضرات التجميل

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بإقرار نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المحلية، ضمن الموارد الخاصة لتمويل صندوق الطوارئ الطبية الذي تناقشه الجلسة العامة للبرلمان.

وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على طلب النائب أيمن أبو العلا، قائلًا: "سيدات مصر كده هيزعلوا منك".

وعرض رئيس البرلمان مقترح النائب للتصويت عليه بالجلسة العامة، إلا أنه تم الرفض؛ ليعقب رئيس المجلس: "مفيش ولا نائبة رفعت إيدها بالموافقة".